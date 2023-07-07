На світлині, яку зірка серіалу "Папік" опублікувала в сторіз, було видно, що вона лежить на лікарняному ліжку з крапельницями. Дар'я повідомила, як зараз почувається.

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Самопочуття Дар'ї Петрожицької

Акторка заспокоїла фанів. Вона зізналася, що зараз з нею все гаразд. Незабаром акторка пояснить деталі свого зникнення.

Вибачте, що не відповідаю. Трішки пізніше знову буду на зв'язку. Зі мною все добре,

– зазначила акторка.



Дар'я Петрожицька в лікарні / Фото з інстаграм-сторіс акторки

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