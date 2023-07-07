На світлині, яку зірка серіалу "Папік" опублікувала в сторіз, було видно, що вона лежить на лікарняному ліжку з крапельницями. Дар'я повідомила, як зараз почувається.

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Самопочуття Дар'ї Петрожицької

Акторка заспокоїла фанів. Вона зізналася, що зараз з нею все гаразд. Незабаром акторка пояснить деталі свого зникнення.

Вибачте, що не відповідаю. Трішки пізніше знову буду на зв'язку. Зі мною все добре,
– зазначила акторка.


Дар'я Петрожицька в лікарні / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Зіркові хвороби: останнє

  • Лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець потрапив до лікарні. Фронтмен гурту пояснив, що має проблеми зі спиною. Тож колектив був змушений перенести свої концерти у 4 містах: Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі та в Олександрії.
  • Американська співачка Мадонна, яка підхопила серйозну бактеріальну інфекцію, залишається прикутою до ліжка. Вона відчуває слабкість. До того ж її постійно нудить. Ймовірно, їй доведеться перенести світове турне Celebration Greatest Hits до 40-річчя кар'єри, яке повинно було розпочатися 15 липня з концерту у Ванкувері, що в Канаді.​
  • Юрко Юрченко теж потрапив до лікарні. Він майже повністю втратив слух на одному з останніх концертів. Невідомо, чому це трапилось. Музикант припустив, що причиною могли бути перевтома, акубаротравма або наслідки прильотів. Поки всі найближчі концерти й важливі поїздки артист скасував.