Дарья Петрожицкая поделилась, почему не показывает бойфренда

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая около 5 месяцев находится в романтических отношениях. На днях звезда призналась, что не хочет показывать бойфренда, потому что "счастье любит тишину".

Известная украинская актриса и звезда "Папика" Дарья Петрожицкая, чуть ли не впервые после развода с мужем обрела новую любовь. Но она не спешит рассказывать о нем на публику.

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Почему Петрожицкая скрывает свою любовь

Дарья Петрожицкая призналась, что убеждена, что фраза "счастье любит тишину" – истинная. Именно поэтому она не хочет рассекречивать лицо и имя любимого.

Я наконец для себя поняла значение этой фразы. Я понимаю, что о нем узнают. Я его называю "мой секрет". Он об этом знает. Он, пожалуй, тоже хотел бы опубликовать со мной фотографию,

– рассказала актриса.

Звезда отметила, что обсудила с бойфрендом его желание поделиться с публикой фотографией с девушкой: "Говорю: "Извини". Хочу, чтобы он был пока только мой", – призналась артистка.

Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн

Роман Дарьи Петрожицкой