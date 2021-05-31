Дарья Петрожицкая поделилась, почему не показывает бойфренда

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая около 5 месяцев находится в романтических отношениях. На днях звезда призналась, что не хочет показывать бойфренда, потому что "счастье любит тишину".
Известная украинская актриса и звезда "Папика" Дарья Петрожицкая, чуть ли не впервые после развода с мужем обрела новую любовь. Но она не спешит рассказывать о нем на публику.
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Почему Петрожицкая скрывает свою любовь
Дарья Петрожицкая призналась, что убеждена, что фраза "счастье любит тишину" – истинная. Именно поэтому она не хочет рассекречивать лицо и имя любимого.
Я наконец для себя поняла значение этой фразы. Я понимаю, что о нем узнают. Я его называю "мой секрет". Он об этом знает. Он, пожалуй, тоже хотел бы опубликовать со мной фотографию,
– рассказала актриса.
Звезда отметила, что обсудила с бойфрендом его желание поделиться с публикой фотографией с девушкой: "Говорю: "Извини". Хочу, чтобы он был пока только мой", – призналась артистка.
Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн
Роман Дарьи Петрожицкой
- Впервые о новых отношениях актриса рассказала в апреле. Она призналась, что с начала 2021 года находится в романтических отношениях.
- Звезда встретилась с новым возлюбленным после завершения съемок второго сезона "Папика". Дарья Петрожицкая заметила, что уже давно не испытывала таких эмоций.
- Несколько дней назад знаменитость опубликовала первое фото с бойфрендом. Пара позировала в Дубае в океанариуме. Однако, Дарья Петрожицкая не показала лица любимого.