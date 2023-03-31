Дантес эмоционально вступился за бывшую Надю Дорофееву на шоу в Варшаве: "Тогда и я не топ"

Украинский певец Владимир Дантес во время съемок шоу "Пожар" в Варшаве публично вступился за свою бывшую жену Надю Дорофееву. Неудобный вопрос ему задала зрительница из зала.

Запись концерта была опубликована 29 марта на канале ведущего Алексея Дурнева. Перед этим Дантес впервые прокомментировал песню Дорофеевой, которую она записала с новым бойфрендом

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В финале шоу ведущие, среди которых был и Дантес, давали ответы на вопросы зрителей в зале. Одна из поклонниц в шутку поинтересовалась у Dantes, почему после развода с Дорофеевой он выбрал украинскую дизайнер Дашу Кацурину, а не ее.

Она добавила, что "Дорофеева – явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая... сердечная, да?" Это очень разозлило певца, во время ответа он даже ударил по столу.

Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ… Вы встали оборвать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?,

– отреагировал Дантес.

После этой фразы зрительница сменила тему и обратилась с вопросом к Дурневу.

Смотрите момент, когда Дантес вступился за Дорофееву: видео

К слову, певица Надя Дорофеева разошлась с Владимиром Дантесом еще до войны. В июне артистка подтвердила, что встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Они вместе даже написали песню Чтобы не было ".

В то же время сам Владимир Дантес встречается с Дашей Кацуриной, которая воспитывает двоих детей от того же Михаила Кацурина.