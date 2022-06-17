Даниэля Салема контузило на войне: "Левое ухо вряд ли будет слышать"
Источник:инстаграм Даниэля Салема
Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем доказал, что в ВСУ он не для того, чтобы засветиться перед фанами, а для того, чтобы защищать Украину от оккупантов. Звезда показала свой боевой выход, во время которого получил контузию.
38-летний Даниэль Салем продемонстрировал, что у знаменитостей в ВСУ нет никаких поблажек. Он вместе с собратьями воюет по-настоящему. На днях ведущий выполнял боевую задачу, во время которой четырех его товарищей ранило, а его самого – контузило.
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Даниэля Салема контузило на фронте
Левое ухо вряд ли будет слышать. Легкая контузия, а так в строю,
– признался Даниэль Салем.
"Знаете, почему украинцев не сломать? Потому что мы сильны духом… Кто там не воюет? Даня? Ага", – слышно в ролике, а дальше видны как бойцы отряда с противотанковым оружием стреляют в противника, получают ранения. Это видео не для слабонервных.
"Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья", – даже несмотря на контузию добавил звезда в подписи.
Похоже, сейчас Даниэль Салем воюет в Николаевской области, ведь утром прибыл на место ракетного удара по жилому району Николаева, который россияне нанесли 17 июня.
"Не доброе утро в Николаеве. Как же я ненавижу вас. Трусы! Ни чести, ничего у вас нет… Вот так в один момент люди лишились всех своих квартир во всем дворе. Степень вашего ничтожества зашкаливает! Оскар за самую худшую и жалкую страну в мире ваш", – заявил ведущий в инстаграм-сторис.
Как Даниэля Салема поддерживают звезды и фаны
- Дарья Астафьева: "Данька, и смех, и грех. Когда уж этих тварей пере*башать. Сил вам и такого же боевого настроения";
- Катя Осадчая: "Береги себя";
- Кристина Горняк: "Даня, спасибо вам! Береги вас Бог";
- Иракли Макацария: "Береги себя, брат";
- Ольга Слонь: "Лю";
- Максим Чмерковский: "Даниэль, бро! Пусть вселенная оберегает тебя! Пожалуйста, возвращайся целым";
- "Даниэль, храни себя и ребят";
- "Господи, как за вас переживаю. Береги вас Бог";
- "Герои, смелые наши ребята! Спасибо вам";
- "Слава Украине! Героям Слава! Пусть вас оберегает Господь. Вы невероятны"