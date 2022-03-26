Даниэль Салем попал под обстрел в терробороне Одессы: как пуля пронзила его авто – видео

Ресторатор и телеведущий Даниэль Салем отправился защищать родную Одессу. В терробороне он с начала войны, а 26 марта попал под обстрел. Вражеская пуля прошла через водительскую дверь авто, за рулем которого был звездный защитник.

К счастью, в Даниэля Салема оккупанты не попали. Более того, за рулем он ехал с противотанковым гранатометом под ногами, его тоже не зацепило. В то время как корпус авто и салон пронзило.

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И пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные – мимо пролетят,

– запел Даниэль Салем.

это строчки из песни Андрея Макаревича "Я смысл этой жизни вижу в том". Он, кстати, поддерживает Украину и считает, что россияне "

"Я выбор сделал давно, и не прощу я им детей и в плен ни кого не возьму. Не хочу я войны, не хочу боли… Мы победим, потому что мы умеем любить, умеем дышать полной грудью, умеем смеяться страху в лицо", – написал ведущий. Он действительно смеется страху в лицо, ведь после обстрела поет и улыбается.

Авто Даниэля Салема после обстрела: видео

Даниэля Салема поддержали звездные друзья:

стилистка Ольга Слонь , оставившая в комментариях патриотические эмоджи – сине-желтые сердца;

, оставившая в комментариях патриотические эмоджи – сине-желтые сердца; судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский: "Держись, брат".

Полный текст публикации Даниэля Салема:

Я буду смеяться и улыбаться во все свои клыки! Я выбор сделал давно, и не прощу я им детей и в плен ни кого не возьму, пусть сдаются там. Не хочу войны, не хочу боли. Один вопрос – зачем? Мы охраняем нашу землю.

Мы победим, потому что мы умеем любить, умеем дышать полной грудью, умеем смеяться страху в лицо! Люблю тебя, моя Украина.