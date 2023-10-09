Усовершенствовал навыки стрельбы: Даниэль Салем показал эффектные кадры по своей тренировке
9 октября 2023, 20:01Читати новину українською
Источник:Даниель Салем
Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, воюющий в рядах ВСУ, показал свою тренировку по стрельбе. Артист призвал украинцев готовиться к войне.
Салем просит мужчин проходить военные учения. Он отметил, что война может прийти в любое время, намекнув на ситуацию в Израиле.
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Даниэль поделился кадрами, как совершенствует навыки стрельбы на полигоне.
Жизнь показывает нам, что война может прийти в любой дом, в любое время, в любую страну. Учится, учится и еще раз учится,
– написал он.
Даниэль Салем служит в ВСУ: коротко
- Телеведущий с первых дней войны взял в руки оружие и встал на защиту Украины. Сначала он отправился в терроборону, а позже отправился на передовую.
- Салем за время службы в ВСУ уже не раз попадал под обстрелы. У него была тяжелая контузия, в результате которой частично потерял слух.
- А в августе Даниэль опубликовал видео, которое было снято во время ближнего боя с россиянами. Он работал с пулеметом. В момент, когда Салем перепрыгивал с оружием в руках, артист упал. К счастью, собратья его прикрыли.
- Кроме того, когда звезда служил в Бейруте (Ливан) и имеет медицинское образование. Так что родные мужчины не сомневались, что он отправится на войну в Украину.