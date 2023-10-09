Усовершенствовал навыки стрельбы: Даниэль Салем показал эффектные кадры по своей тренировке

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, воюющий в рядах ВСУ, показал свою тренировку по стрельбе. Артист призвал украинцев готовиться к войне.

Салем просит мужчин проходить военные учения. Он отметил, что война может прийти в любое время, намекнув на ситуацию в Израиле.

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Даниэль поделился кадрами, как совершенствует навыки стрельбы на полигоне.

Жизнь показывает нам, что война может прийти в любой дом, в любое время, в любую страну. Учится, учится и еще раз учится,

– написал он.

Даниэль Салем служит в ВСУ: коротко