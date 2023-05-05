Дан Балан вспомнил о войне в Украине и выпустил клип, снятый в мирном Киеве с детьми

Дан Балан после месяцев молчания вышел на связь. Сегодня он представил новый клип, который был снят до полномасштабной войны.

Новый клип Дан Балан представил 5 мая на канале Crazy Loop – это альтер-эго артиста Dan Balan. Видеоработа Love Maria была снята в мирном Киеве еще до полномасштабной войны.

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Новый клип от Дана Балана

Ролик снимали 9 дней, а работали над ним еще 3 месяца. В видео входят около 2500 детей из киевских школ, которые придали особую атмосферу этой работе. Представляя такой клип, Дан Балан вспоминает о детях, пострадавших из-за войны войны.

Это видео снято в мирном Киеве, до полномасштабной войны. В клипе приняло участие около 2500 детей из киевских школ. В видео они счастливо наслаждаются своим детством и даже не представляют, что скоро их жизнь изменится. Сегодня, когда мы презентуем эту видеоработу, мы молимся о детях, пострадавших от этой трагедии,

– поделился Дан Балан.

Crazy Loop – Love Maria: смотрите видео онлайн

В клипе Дан Балан хотел рассказать историю любви. Главным героем является персонаж, возвращающийся в 80-е годы и вспоминающий первую любовь, которую зовут Мария.

Дан Балан решил вернуть к жизни персонажа Crazy Loop, когда тик стал популярным. В 2008 году артист уже представил одну работу Crazy Loop под названием Mm-ma-ma. К тому времени видеоклип стал феноменом в интернете и собрал десятки тысяч пародий по всему миру.



Дан Балан / Фото пресс-службы