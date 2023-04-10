Теперь блондин: солист Måneskin кардинально изменил свой стиль

Фронтмен победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin кардинально изменил стиль. Дамиано Давид показал фото с новым цветом волос – теперь артист блондин.

Звезда решил осветить волосы. Отметим, что Дамиано Давид никогда не опасался экспериментов со стилем. Его карьера сейчас на высоте, только несколько месяцев назад группа выпустил новую песню

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Дамиано Давид часто шокирует поклонников. Он решил экспериментировать с изменениями в облике, стиле. Теперь звезда захотел сменить прическу.

В комментариях к фото артист написал, что стал блондином. Заметно, что после окрашивания волос Дамиано Давид имеет желтоватый оттенок.

Смотрите, как артист сменил прическу / Фото с его инстаграммы

Напомним, что ранее солист Måneskin выбрил на голове логотип элитного бренда Gucci. Раньше фанаты привыкли к его длинным волосам, поэтому было необычно видеть его с выбритой головой. Отметим, что почти все концертные наряды музыкантов Måneskin от бренда Gucci.

К слову, ранее лидер группы Дамиано Давид выступил с речью в поддержку Украины. на фестивале Coachella-2022. Тогда он послал Путина и жестокую войну, развязанную Россией. Вокалист сделал это снова на концерте в Риме.