Dakh Daughters выступила в Лос-Анджелесе: какая мировая звезда помогла собрать миллион долларов
Источник:фейсбук Наталки Беды
На днях в Лос-Анджелесе прошел благотворительный гала-вечер в поддержку Украины. На нем выступила группа Dakh Daughters, а среди организаторов был голливудский актер Шон Пенн.
Проект этногруппы ДахаБраха Dakh Daughters пригласили на мероприятие в Лос-Анджелесе. Его организовал благотворительный фонд CORE, который основали оскароносный актер Шон Пенн и Энн Ли. За океан девушки летали не зря, ведь за один вечер им удалось собрать сумасшедшую сумму для Украины.
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Группа Dakh Daughters собрала миллион долларов для Украины
Благодарны прекрасному Шону Пенну за приглашение выступить Dakh Daughters на благотворительном вечере. Звезда, которая остается человеком и поддерживает Украину в такие трудные времена,
– подписала Наталья Бида фото с актером.
В театре Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе группа Dakh Daughters и Шон Пенн развернули украинский сине-желтый флаг и сфотографировались на память.
Группа Dakh Daughters с Шоном Пенном / Фото из фейсбука Натальи Беды
Dakh Daughters– украинская женская театрально-музыкальная группа, выступающая в жанрах фрик-кабаре и театрального перформанса. В его составе семь девушек, играющих на 15 музыкальных инструментах.
Широкую популярность коллектив приобрел летом 2013 года после выхода клипа на песню Rozy/Donbass.
Как Шон Пенн помогает Украине
- 24 февраля Шон Пенн был на Украине. В Киев он приехал накануне, чтобы документировать правду о войне с Россией, но уже 28 февраля пешком бежал из страны в Польшу. Ему с командой пришлось покинуть автомобиль на обочине дороги и идти к границе несколько миль.
- Поэтому актер, который видел бомбардировки своими глазами, упрекал власть США, чтобы та выделила больше самолетов для Украины, и сам просил закрыть небо.
- В марте его организация CORE оказывала материальную помощь Кракову, принявшему тысячи украинских беженцев.
- В начале апреля он обращался к миллиардерам со всего мира, чтобы те купили 12 самолетов для украинского государства. Шон Пенн считает, что "один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине".
- В тот же месяц во Львовскую область прибыла первая партия гуманитарной помощи от голливудской звезды – продукты, лекарства для вынужденных переселенцев.