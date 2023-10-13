"Сюр и позор": Цыбульская, Денисенко и другие встали на сторону Козловского в конфликте с Кондратюком
Источник:Виталий Козловский
Украинские звезды отреагировали на конфликт Виталия Козловского с продюсером Игорем Кондратюком. Артисты пишут множество комментариев в поддержку коллеги и военного.
Виталий Козловский подтвердил, что большая часть его военной зарплаты идет Игорю Кондратюку и погашение штрафов в госбюджет – из-за производства по нарушениям авторских прав. Украинские звезды эмоционально высказываются об этой ситуации.
К слову Неук, – Кондратюк наехал на Виталия Козловского после обвинений, что он забирает его зарплату
Как на конфликт отреагировали звезды
В сети многие поддержали Виталия Козловского. Ведь считают, что на время полномасштабной войны стоило бы приостановить взыскание. Военная зарплата нужна Виталию и его собратьям, чтобы закрывать срочные нужды.
О конфликте высказались и украинские знаменитости. Анатолий Анатолич предложил Кондратюку вернуть зарплату Козловскому как донат военным.
Может, он тебе ее обратно задонатит как поддержку украинских военных? На самом деле это позорная ситуация. Я на твоей стороне,
– написал ведущий.
Блогерша Алина Шаманская рада, что история стала публичной. Она считает, что Игорь Кондратюк заслуживает кенселинг.
"Позор, Игорь Кондратюк! У вас еще есть немного времени, чтобы извиниться и простить долги. Иначе, люди не простят вас и не забудут! Будете ходить с опущенными глазами много лет. Так что сделайте сейчас верный выбор! Респект Вадиму Лисице, обнародовавший информацию! Иначе бы Виталик продолжал бы держать молчание, чтобы люди не восприняли это за хайп, который не ко времени", – написала Алина Шаманская.
Не смолчали и другие звезды:
- Мика Ньютон: "Это шок. И полная жесть"
- Алексей Суровцев: "Виталий! Мы тобой гордимся. Кондратюку позор".
- Оля Цыбульская: "Какой п*здец"
- Наталья Денисенко: "Я просто в шоке. Наверное, Кондратюка война ничему не научила. Какой-то сюр и позор".
- Миша Романова: "Какая жесть".
Кондратюк забирает зарплату Козловского: что об этом известно
- Не было новостью, что Виталий Козловский должен Кондратюку миллионы гривен из-за соответствующих постановлений суда. Еще до мобилизации музыкант жаловался, что не может так быстро платить деньги, ведь во время войны его заработки сократились. Когда Виталия Козловского мобилизовали, Кондратюк утверждал, что долг не будет прощать.
- Продюсер Вадим Лисица неделю назад рассказал, что на оплату бывшему наставнику Виталий отдает львиную долю своего заработка. Он объяснил, что понимает природу таких отношений между артистом и продюсером, но заметил, что на время войны можно было бы поступить иначе.
- После громких заголовков Козловский прояснил все в посте. Защитник рассказал, что деньги взимаются с него из-за возбуждения авторских дел (певец исполнял на концертах песни, принадлежащие Кондратюку). Поэтому воинская часть отчисляет от его зарплаты процент на погашение исполнительных производств. Остальная сумма, которая поступает ему на карту, блокируется и списывается исполнительной службой. Так музыкант не может, например, походить с собратьями на срочные нужды его подразделения.
- Игорь Кондратюк ответил на это сообщение, но удалил комментарий. "Твою зарплату забирает исполнительная служба, невежда, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права", – писал продюсер.