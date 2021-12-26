"Чушь какая-то": как в сети реагируют на победителя шоу "У Украины есть талант"

Победителем шоу "У Украины есть талант" стал Артем Фесько, юный вокалист из села Попельня. В сети бурно реагируют на финал шоу, где одни критикуют певца и проект, а другие хвалят.

14-летний Артем Фесько стал победителем перезапуска шоу "У Украины есть талант". Он покорил судей, а впоследствии и зрителей вокальными умениями.

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На кастингах подросток исполнил арию Дивы Плавалагуны из культовой ленты "Пятый элемент", а в прямом эфире – Ave Maria.

Реакция сети на победу Артема Феська

В инстаграме разгорелась немалая дискуссия относительно справедливости победы Артема Фесько. Многие считают, что вокальными данными он должен щеголять на других объектах. Тогда как на "У Украины есть талант" победу должны были одержать акробаты, спортсмены и другие.

"Если честно, шок";

"Мне не понравилось";

"Большое разочарование, если честно";

"Чушь какая-то, реально. Должны были победить цимбалисты";

"Другие участники намного сильнее и интереснее";

"Что за чушь?";

"Что и нужно было доказать. Везде выбирают песни, а на адский труд спортсменов всем наплевать. Артем Семенов, "Лисапетный батальон", теперь еще один. СТБ, введите, пожалуйста, ограничения на вокалистов в "Україна має талант". Для них есть другие конкурсы";

"Бред какой-то. Через год пройдет мутация и уже не факт, что он так будет петь. Вокальных шоу множество. В чем здесь "У Украины есть талант"? Почему танцоров не было, ведь для них есть танцевальные шоу. А певцов было аж двое. Странно, что в тройке не было ни пары на роликах, ни Дениса с Наташей, ни менталистов".

Однако есть пользователи, которые только поддерживают победителя и заявляют о его таланте: