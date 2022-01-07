Чтобы рождественская звезда всегда сияла, – эксклюзивное поздравление от JULIK с Рождеством

Шоумен JULIK поздравил читателей 24 канала с Рождеством Христовым! Он также рассказал, что для него означает этот праздник и какие колядки обожает петь.

7 января – особый день для миллионов украинцев. Еще с детства рождественский день ассоциируется у нас с колядками, вертепом, семейным застольем, теплыми встречами. Особенным Рождество является и для шоумена JULIK.

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JULIK о Сочельнике и Рождестве в его семье

Шоумен признался, что обожает Сочельник и Рождество: "Это генетический код украинцев. Рождество – это не только вкусное застолье, но и прекрасная возможность увидеть всю семью. Возрождение традиций, кутья, колядки – все то, без чего трудно представить этот день. Последние несколько лет в моей семье есть хорошая традиция. Мы проводим Сочельник дома, вместе готовим 12 постных блюд. Присоединяются абсолютно все члены семьи. Даже, неожиданно для себя, накануне этого праздника я начал искать рецепты пампушек, потому что в Киеве в прошлом году не смог их приобрести. А уже 7 января с женой и сыном посещаем родственников и друзей".



JULIK с женой и сыном / Фото из инстаграма шоумена



Любимые колядки

Среди любимых рождественских песен JULIK есть: "Бог предвічний", "Нова радість стала", "На небі зірка", "Бог ся рождає".

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Поздравления для читателей 24 канала

"Я желаю, чтобы Рождественская звезда всегда сияла для вас и вашей семьи. Чтобы все бедствия, непогоды и стихии исчезли и вы знали только одно слово – счастье! Христос Родился!", – обратился JULIK к читателям.