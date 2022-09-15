Музыкальная дерусификация: как украинцев "отрезало" от российских песен после 24 февраля

Не секрет, что песни русских артистов всегда вертелись в наших хит-парадах. Однако так было до 24 февраля. После полномасштабного вторжения украинцев как "отрезало" от треков из страны-агрессорки.

Как Украина прошла музыкальную дерусификацию после 24 февраля

Если в сентябре 2021 года самыми популярными песнями в украинских музыкальных хит-парадах были треки артистов из россии или русскоязычные песни отечественных звезд, то к сентябрю 2022 года все перевернулось с ног на голову. Теперь в топах только украинские музыканты с украиноязычными песнями.

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В этом можно убедиться, взглянув на графики, где исполнители из страны-агрессорки со своими песнями или русскоязычные композиции украинских артистов обозначены розовыми линиями. С марта 2022 года голубых полосок заметно прибавилось.

Исполнителей из каких стран слушали в Украине с сентября 2021 по сентябрь 2022 года / Фото Texty.org.ua

Песни на каком языке слушали в Украине с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года / Фото Texty.org.ua

еще в августе мы писали, что каждая вторая песня на Spotify и каждая четвертая на Apple Music была на русском. На этих стриминговых сервисах российское слушали больше всего, тогда как на Youtube Music ситуация была куда лучше – месяц назад там было 76% украинского контента.

Кроме того, если верить Youtube charts, украинцы не простили российских гастролерш. Как Ани Лорак, которая на днях назвалась самой титулованной певицей Украины, так и Светлана Лобода после 24 февраля исчезли из музыкального топа ютуба. Их места заняли группы "Антитела", "Бумбокс", "Океан Эльзы", Дзидзьо, Пономарев, Jerry Heil, Skofka, Yarmak и другие достойные певцы, которые до полномасштабной войны были обделены вниманием меломанов.

Зато только два украинских артиста как были абсолютными рекордсменами, так и остались ими после 24 февраля – это Артем Пивоваров и группа Kalush.

Каких артистов чаще всего слушают в Украине после 24 февраля 2022 года / Фото Texty.org.ua