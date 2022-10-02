"Несмотря на взрывы, я держусь": Потап вспомнил, что писал ему сын из подвала, пока он был за границей

Около полугода войны рэпер Потап провел за границей, вместе с тем его сын успел ощутить на себе войну. Звездный отец даже сохранил сообщение, которое прислал ему Андрей из подвала.

Рэппер и продюсер Потап вернулся в Украину, поэтому теперь дает интервью и рассказывает, что делал все полгода войны. Он признался, что оказался в Испании не потому, что перестраховывался от вторжения.

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Потап вспомнил, что ему писал сын из Украины

"На 16 была "назначена" война. И мы сидели с Настей, как все украинцы, дома. И ждали. И вот у нас по графику 20 февраля была Испания. Надо было записывать песню. Настя сказала: "Давай маму возьмем". Я еще сыну позвонил: "Поедешь?" Он говорит: "Нет. Я с девушкой погуляю". На три дня я уехал. 300 евро в кармане и три футболки", – вспомнил Потап.

Когда началось вторжение, рэпер вроде бы рвался домой, но решил, что правильнее будет решение остаться. Однако у него кружилось сердце от сообщений сына Андрея, который почувствовал, что такое война.

Я себе даже сохранил месседж, который он мне прислал: "Папа, не волнуйся. Мы в подвале. Несмотря на взрывы, я держусь, поддерживаю маму, чтобы она не плакала". Как выдержать, когда тебе такое твой ребенок пишет, а ты за границей оказался… У меня разрывалось сердце,

– признался Потап.

Продюсер затем приложился, чтобы вывезти бывшую жену и сына за границу. "Сколько я сделал, чтобы их перевезти. И сколько сделал для других тысяч людей. После этого я думаю, что я могу делать в этой жизни все что угодно".

Как сын Потапа переживал войну