"Горжусь тобой": Надю Дорофееву растрогала песня участника "Голоса страны", который служит в ВСУ

Участник "Голоса страны" Александр Свириденко сейчас находится на службе в ВСУ. Защитник презентовал авторскую песню "Єдина", которую выполнил в зоне боевых действий.

Александр Свидиренко является гитаристом оркестра Министерства обороны Украины. В настоящее время он находится на службе в ВСУ. Там снял видео на авторскую песню "Єдина".

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Что Свидиренко написала Дорофеева

Также Александр был участником 12 сезона проекта "Голос країни". Тогда он попал в команду Нади Дорофеевой. Но началась война, и участие в проекте пришлось отложить до победы. Сейчас парень находится на службе, но даже там не может жить без музыки, находит время для творчества.

На личной странице в инстаграмме защитник опубликовал видео, где под аккомпанемент гитары исполнил авторскую песню "Єдина". Трогательная композиция растрогала звездную тренера Александра – Надю Дорофееву. В комментариях она оставила воину приятные слова: "Горжусь тобой".

Другие поклонники Александра также не оставляют его без комплиментов. Во время войны для парня особенно важна поддержка поклонников, поэтому они засыпают его приятными словами.

"Так красиво! Спасибо вам!"

"Саша, получилось невероятно! Эта песня – моя любовь!"

"Невероятно чувственная и хорошая песня! Береги себя!"

"Очень трогательно. Пусть Бог вас оберегает!"

"Классная песня!"

Александр Свидиренко на "Голосі країни": смотрите видео онлайн