Игорь Кондратюк о работе с Могилевской и Тиной Кароль: "До скандалов доходило"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, когда работал на шоу "Шанс". Он признался, какой тогда была работа с Могилевской, и видел ли он тогда в Тине Кароль – суперзвезду.

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк на протяжении 2003-2008 годов продюсировал музыкальный проект "Шанс". Тогда же над участниками шоу работала тренер Наталья Могилевская.

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Игорь Кондратюк о работе с Могилевской

Продюсер и ведущий вспомнил, как ему работалось с певицей Наталией Могилевской. Игорь Кондратюк признался, что хоть без конфликтов не обходилось, он ее уважает.

Она суперэнергичная, крутая, яркая, бомбичная. Она может все в шоу-бизнесе, включая продюсирование. Человек, которому не нужен продюсер, хоть он всегда жаловался – вот был бы у меня продюсер. А я говорю: "и какой продюсер тебя переживет". Очень талантливая и крутая девушка,

– поделился мужчина.

"Она немного неуправляемая. Может опоздать на съемку. А у нас тогда уже прямые эфиры были. И когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити-шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Мы всем платили. Наталья бесила, но ее все уважали. Мы потом даже отдыхали друг от друга после "Шанса". Но она очень крутая".

Что думал о Тине Кароль в начале ее карьеры

Тина Кароль могла также принять участие в проекте "Шанс", но не прошла. Игорь Кондратюк признается, что тогда не видел в певице суперзвезду, которой она стала сейчас.

"Черный спрашивал меня – ну как тебе? Я говорю: "Ну интересная девушка, интересная интонация в голосе". Он тоже некоторое время сомневался. Все продюсеры сомневаются, пока артист не заработает первый миллион или не соберет Дворец Украины".