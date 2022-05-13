"Что еще приготовила тебе жизнь": ONUKA чувственно поздравила сына с днем рождения

Украинская певица Ната Жижченко (лидер группы ONUKA) 13 мая два года тому назад стала матерью. Сегодня ее сын Александр отмечает день рождения. Женщина рассказала, что за это время малыш успел пережить пандемию и войну.

Мальчик родился у Наты Жижченко и ее мужа Евгения Филатов в первые месяцы жесткого карантина 2020 года. Именно тогда в мире "бушевала" пандемия коронавируса. Следовательно, женщина рожала в непростых условиях.

К слову Сергей Притула признался, что выдала ему 4-летняя дочь, когда он спросил о войне.

Сейчас она вынуждена беречь жизнь сыну из-за войны, которую развернула Россия. Первое время семья жила в Украине, а сейчас женщина готовится к туру в США в поддержку украинцев. Однако она не могла не поделиться в сети теплыми фотографиями своего Саши.

Родился в расцвете пандемии, первый год встретил в новой реальности ковидного мира, второй год провожает война. Интересно, что тебе еще приготовила жизнь? Но наедине с собой, размышляя над событиями прошлого в настоящем, на грани времен создается будущее. А где мы начинаемся? Там, где мы завершаем свой путь. С твоим днем,

– говорит ONUKA.

На первом фото можно увидеть, что у мальчика травмированная рука – в одну из более старых сообщений Ната рассказала, что он ее сломал. На других кадрах можно разглядеть счастливые мгновения с первых лет детства Александра.

Для просмотра всех фото листайте направо:

В комментариях мальчика поздравили немало звездных коллег: Женя Галич, Alina Pash, группа Bahroma, Валерий Бебко из The Hardkiss.

Что известно о личной жизни Наты и Евгения