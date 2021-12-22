В черных брюках и молочной блузке: Ольга Фреймут в новом образе очаровала элегантностью
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Успешная телеведущая Ольга Фреймут в очередной раз покорила элегантностью и женственностью. Она позировала на камеру на новогодней локации в изысканном наряде.
Ольга Фреймут для многих является примером изысканности, женственности. Она знает все об этикете, поэтому на любом событии всегда выглядит безупречно и уместно. Так же, как и на фотографиях, которые публикует в сети.
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Элегантный образ Ольги Фреймут
Телеведущая позировала в атмосферной новогодней локации, сидя на диване, который стоял между двумя большими и красивыми елками. Ольга надела классические черные брюки и блузку молочного цвета с объемными рукавами и воротком.
Волосы Фреймут уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Из обуви она выбрала черные ботинки на каблуке, которые идеально дополнили аутфит.
Ольга Фреймут в черных брюках и молочной блузке / Фото из инстаграма ведущей
Фото звезд на новогодних локациях
- Прима-балерина Екатерина Кухар сфотографировалась возле елки в США.
- Ведущий Григорий Решетник вместе с женой и сыном сделал сказочную атмосферу дома.
- Певица Настя Каменских сделала фото в домашней одежде на фоне елки.