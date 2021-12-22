В черных брюках и молочной блузке: Ольга Фреймут в новом образе очаровала элегантностью

Успешная телеведущая Ольга Фреймут в очередной раз покорила элегантностью и женственностью. Она позировала на камеру на новогодней локации в изысканном наряде.

Ольга Фреймут для многих является примером изысканности, женственности. Она знает все об этикете, поэтому на любом событии всегда выглядит безупречно и уместно. Так же, как и на фотографиях, которые публикует в сети.

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Элегантный образ Ольги Фреймут

Телеведущая позировала в атмосферной новогодней локации, сидя на диване, который стоял между двумя большими и красивыми елками. Ольга надела классические черные брюки и блузку молочного цвета с объемными рукавами и воротком.

Волосы Фреймут уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Из обуви она выбрала черные ботинки на каблуке, которые идеально дополнили аутфит.



Ольга Фреймут в черных брюках и молочной блузке / Фото из инстаграма ведущей

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