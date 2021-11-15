В черном платье Schiaparelli: роскошный образ Адель на первом за 5 лет концерте

Британская певица Адель вернулась в шоу-бизнес. 14 ноября на телеэкраны вышел концерт, который дала еще месяц назад только для 300 гостей. Во время триумфального возвращения на большую сцену звезда предстала в образе total black.

Первый за 5 лет концерт успешной британской певицы был приватным – на него пришло около 300 гостей. Среди них были известные звезды: Дрейк, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес с супругой, Lizzo, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзи и другие. На выступление Адель также пришел ее бывший супруг вместе с сыном.

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Само шоу прошло в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Его координировала Опра Уинфри. На сцене Адель спела 4 трека из будущего нового альбома, новый сингл Easy On Me и несколько треков из предыдущих пластинок.

Образ Адель на концерте

Для возвращения на большую сцену исполнительница примерила черное платье от парижского дома моды Schiaparelli. Роскошный наряд фасона "рыбка" имел пышный верх с блестками, элегантное декольте – все это удачно подчеркивало похудевшую фигуру.

Адель дополнила образ аксессуарами: массивными кольцами и золотыми серьгами-подвесками с жемчужинами.

Знаменитость предстала со сдержанной прической, ее волосы были уложены в высокий пучок. Визажисты завершили аутфит певицы изысканным макияжем. Ее глаза подчеркнули чудесными тенями и стрелками, а губы – пудровой помадой.



Адель дала концерт впервые за 5 лет / Фото из инстаграма звезды



Адель дала концерт впервые за 5 лет / Фото из инстаграма звезды



Адель дала концерт впервые за 5 лет / Фото из инстаграма звезды

Отметим, 14 ноября на канале CBS вместе с шоу-концертом Адель вышло ее откровенное интервью с Опрою Уинфри.