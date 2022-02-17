В черном платье с прозрачным шлейфом: Тина Кароль выступила на мероприятии в смелом аутфите

Популярная украинская певица Тина Кароль выступила на музыкальной премии "Песня года". Для появления на сцене звезда выбрала роскошный аутфит.

16 февраля во Дворце "Украина" состоялась церемония вручения наград Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021". Известная украинская певица Тина Кароль приняла участие в мероприятии.

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Образ Тины Кароль

Исполнительница появилась на сцене церемонии, выступив с несколькими песнями. Она позировала перед публикой в смелом образе.

Тина Кароль надела необычное черное платье от бренда Lever Couture с полупрозрачной юбкой, рукавами и шлейфом, украшенными аппликациями из звезд. Сверху артистка примерила накидку в таком же стиле.

Знаменитость распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.

Поклонники разделились во мнениях относительно сценического аутфита Тины Кароль. Они делятся впечатлениями в комментариях: