В черном платье и с длинной косой: Джамала засветила образ из будущего клипа

После вылета из "Танцев со звездами" Джамала всю себя посвятила музыке. За несколько дней она презентует новую песню "Далі йду", на которую сняла мощный клип. Перед релизом певица засветила образ со съемок – черное платье с розами и длинную косу.

В пятницу, 26 ноября, Джамала представит максисингл из трех песен. Для видео на нашумевший трек стилисты создали фантастический look, в котором артистка выглядит изящной и женственной.

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Образ Джамалы из будущего клипа

В светлой студии Джамала позировала в черном платье от украинского бренда Dzhus, который создает авангардные вещи-трансформеры. Ее наряд не стал исключением. Так, на певице платье со шнуровкой на декольте и объемными кругами вместо рукавов.

Под нестандартное платье оверсайз артистка подобрала грубые черные босоножки на устойчивых каблуках. К ее образу стилисты добавили композицию из искусственных роз, которую разместили от плеч до талии. Более того, Джамале заплели длиннющую косу, что придало look проницательности.

В комментариях певицу завалили комплиментами. Фаны ждут не только премьеру максисингла, но и клип, чтобы рассмотреть ее невероятный образ: