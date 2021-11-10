Леся Никитюк не боится экспериментировать с образами, публиковать фотографии, на которых изображена в очень разном наряде. Блогер всегда выглядит непревзойденно.

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Новые фото Леси Никитюк

На днях она распространила снимки, на которых изображена в обольстительном халате черного цвета. Он хорошо подчеркнул фигуру звезды: ее талию и длинные ноги.

Леся сделала оригинальную и красивую прическу: накрутила локоны, часть которых собрала в высокий хвост. На лице был безупречный макияж с нюдовыми тенями на веках и блеском на губах. Среди аксессуаров аутфит довершили солнцезащитные очки прямоугольной формы, минималистичные серьги и браслет.

"Ужин готов. И я тоже", – таинственно написала Никитюк под снимками.



Леся Никитюк в черном халате / Фото из инстаграма телеведущей



Леся Никитюк в черном халате / Фото из инстаграма телеведущей

За страницей Леси в Инстаграме следят 3,7 миллиона пользователей сети. Они не смогли обойти такое сообщение вниманием и засыпали ведущую комплиментами.