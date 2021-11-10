Леся Нікітюк не боїться експериментувати з образами, публікувати фотографії, на яких зображена в дуже різному вбранні. Блогерка завжди виглядає неперевершено.
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Нові фото Лесі Нікітюк
Днями вона поширила знімки, на яких зображена у звабливому халаті чорного кольору. Він гарно підкреслив фігуру зірки: її талію та довгі ноги.
Леся зробила оригінальну та красиву зачіску: накрутила локони, частину яких зібрала у високий хвіст. На обличчі був бездоганний макіяж з нюдовими тінями на повіках і блиском на губах. Серед аксесуарів аутфіт довершили сонцезахисні окуляри прямокутної форми, мінімалістичні сережки та браслет.
"Вечеря готова. І я теж", – таємничо написала Нікітюк під знімками.
Леся Нікітюк в чорному халаті / Фото з інстаграму телеведучої
Леся Нікітюк в чорному халаті / Фото з інстаграму телеведучої
За сторінкою Лесі в інстаграмі стежать 3,7 мільйона користувачів мережі. Вони не змогли оминути такий допис увагою й засипали ведучу компліментами.
- "Красуня!"
- "Крута!"
- "Дівчина Бонда!"
- "Шикарна!"
- "Нереальна!"