В черной блузке и клетчатой юбке: королева Летиция очаровала элегантностью

Испанская королева Летиция посетила ежегодную встречу директоров Института Сервантеса в культурном центре Табакалера. Она предстала перед публикой в черной шелковой блузке и клетчатой юбке.

Ее Величество в который раз очаровала красотой. Летиция показала элегантный образ и похвасталась фигурой.

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Элегантный look королевы Летиции

Испанская королева позировала на камеру в черной шелковой блузке, которую соединила с асимметричной клетчатой юбкой серого цвета. Изящную талию Летиции подчеркнул тонкий черный пояс. Из обуви выбрала туфли-лодочки черного цвета на каблуке.

Среди аксессуаров такой look королевы дополнила маленькая черная сумочка и серьги-кольца. Волосы она собрала в низкий хвост, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.



Королева Летиция в черной блузке и юбке / Фото Getty Images

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