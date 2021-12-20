В черной блузке и клетчатой юбке: королева Летиция очаровала элегантностью
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция посетила ежегодную встречу директоров Института Сервантеса в культурном центре Табакалера. Она предстала перед публикой в черной шелковой блузке и клетчатой юбке.
Ее Величество в который раз очаровала красотой. Летиция показала элегантный образ и похвасталась фигурой.
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Элегантный look королевы Летиции
Испанская королева позировала на камеру в черной шелковой блузке, которую соединила с асимметричной клетчатой юбкой серого цвета. Изящную талию Летиции подчеркнул тонкий черный пояс. Из обуви выбрала туфли-лодочки черного цвета на каблуке.
Среди аксессуаров такой look королевы дополнила маленькая черная сумочка и серьги-кольца. Волосы она собрала в низкий хвост, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.
Королева Летиция в черной блузке и юбке / Фото Getty Images
Предыдущие выходы королевы Испании
- На гала-вечер, устроенный в честь олимпийской сборной, Летиция надела твидовый костюм темно-синего цвета.
- В молочно-черном наряде королева приходила на мероприятие по случаю 70-летия ASALE – Ассоциации академий испанского языка в Real Academia Española.
- На открытии коллекций монастыря Descalzas Reales в Мадриде Ее Величество была в клетчатом сером костюме и пальто.