Черногория, Португалия и Киев: Леся Никитюк показала самые яркие моменты лета 2021 в фото

Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк активно провела летний отдых. За это время она успела побывать на курортах в Черногории и Португалии, а также на речной прогулке по Днепру. Звезда показала фото самых ярких моментов сезона.

Известная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк активно ведет блог в инстаграме. Там она часто делится фото с поклонниками. На этот раз звезда решила поделиться фотографиями с лета 2021 года.

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В жаркий сезон Леся Никитюк работала, но находила время для отдыха.

В июле телеведущая выбрала курорт среди моря и гор и отправилась в Черногорию. Там она наслаждалась видами и устраивала откровенные фотосессии в купальниках.

В начале августа Леся Никитюк улетела в Португалию, а именно, на Мадейру, где родился футболист Криштиану Роналду. Там звезда была и раньше – когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка". Поселилась блогерша в 16-этажном отеле с 5 звездами и видом на океан.

Между отпусками знаменитость проводила время в Украине, где так же отдыхала. Она приезжала к родственникам в Хмельницкий, а также приняла участие в фотосессии на Русановке. Последним летним воспоминанием для Леси Никитюк стала прогулка по Днепру на яхте, где она позировала в образе морячки.

Самые яркие моменты лета Леси Никитюк в фото



Леся Никитюк в Португалии / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в Португалии / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в Португалии / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в Португалии / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в ресторане на Мадейре / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в Черногории / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в Киеве / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк на прогулке по Днепру / Фото из инстаграма Леси Никитюк