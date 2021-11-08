Черная икра, бассейн и пляж: Оля Полякова с дочерьми и мужем отдыхает на Мальдивах

Успешная украинская певица Оля Полякова после концерта "Королева ночи" отправилась на отдых. На этот раз она вместе с дочерьми и мужем отдыхает на Мальдивских островах.

После важного концерта, украинская певица Оля Полякова решила взять паузу в рабочих буднях. В инстаграм-сториз она рассказала, что отправилась на отдых.

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Исполнительница полетела на Мальдивы с семьей – мужем и дочерьми Машей и Алисой. Оля Полякова арендовала роскошные апартаменты.

Знаменитость будет проживать с семьей в двухэтажной вилле. На первом этаже спальня для супругов Оли и ее мужа Вадима, комнаты для детей.

Мальдивы встретили Полякову с черной икрой и бокалом шампанского, которые она показала на своей странице. Певица также поделилась забавными кадрами с Машей и Алисой, которые уже успели насладиться океаном.

Мы приехали в рай. Боже, какая красота. У нас даже есть свой бассейн и пляж. Господи, я в раю, спасибо! Как звучит океан. Как здесь круто, я шокирована,

– поделилась впечатлениями артистка.

Отдых Оли Поляковой / Фото с инстаграм-сториз

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