Черная икра, бассейн и пляж: Оля Полякова с дочерьми и мужем отдыхает на Мальдивах
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Успешная украинская певица Оля Полякова после концерта "Королева ночи" отправилась на отдых. На этот раз она вместе с дочерьми и мужем отдыхает на Мальдивских островах.
После важного концерта, украинская певица Оля Полякова решила взять паузу в рабочих буднях. В инстаграм-сториз она рассказала, что отправилась на отдых.
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Исполнительница полетела на Мальдивы с семьей – мужем и дочерьми Машей и Алисой. Оля Полякова арендовала роскошные апартаменты.
Знаменитость будет проживать с семьей в двухэтажной вилле. На первом этаже спальня для супругов Оли и ее мужа Вадима, комнаты для детей.
Мальдивы встретили Полякову с черной икрой и бокалом шампанского, которые она показала на своей странице. Певица также поделилась забавными кадрами с Машей и Алисой, которые уже успели насладиться океаном.
Мы приехали в рай. Боже, какая красота. У нас даже есть свой бассейн и пляж. Господи, я в раю, спасибо! Как звучит океан. Как здесь круто, я шокирована,
– поделилась впечатлениями артистка.
Отдых Оли Поляковой / Фото с инстаграм-сториз
Где проводят время за границей украинские звезды
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- Санта Димопулос с мужем Игорем улетела в США. Супруги устроили романтическую прогулку по Нью-Йорку.
- Монатик с любимой и подругой проводит время в Италии. Их уик-энд проходит активно и весело. На днях они устроили охоту на трюфели.