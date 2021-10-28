Через 6 лет после развода: Оксана Муха рассказала о новой любви

Популярная певица со Львова Оксана Муха призналась, что уже 9 месяцев в ее жизни есть мужчина, с которым очень хорошо. Однако пара не спешит в отношениях. Влюбленные хотят больше узнать друг о друге, понять, что действительно подходят.

Артистка редко говорит о личной жизни на публике. Она стремится держать свое счастье как можно дальше от посторонних глаз. Почти через год после начала отношений Оксана решилась рассказать о новом мужчине в ее жизни.

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Оксана Муха о новой любви

9 месяцев назад в жизни исполнительницы появился новый мужчина: "уже можно было бы родить, но не стоит двигаться такими быстрыми шагами. Мы зрелые люди и все-таки хочется еще побыть вместе и понять друг друга".

Новым избранником Мухи стал художник со Львова. Он много лет жил за границей, работал в Германии.

Он очень самодостаточен. Он нравится мне как личность. Интересно его мышление, восприятие мира. У нас есть много общего в человечности,

– поделилась Оксана.

Мужчина также разведен, однако он разошелся с женой, когда дети уже выросли. А Оксана разорвала предыдущие отношения, когда сын был маленьким.

Он прекрасен. Но счастье любит тишину,

– отметила артистка.

Оксана Муха о личной жизни: смотрите видео онлайн