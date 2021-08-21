Ченнинг Татум закрутил роман с Зои Кравиц, – романтические фото в СМИ

Похоже, личная жизнь Ченнинга Татума после развода налаживается и он начал все больше времени проводить со звездой сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц. Пара сблизилась благодаря фильму Pussy Island, где они вместе участвуют.

Отметим, что 32-летняя Зои Кравиц 8 месяцев назад развелась со своим мужем Карлом Гусманом, а вот Татум расторг брак с Дженной Деван в 2019 году. После этого у него был роман с Джесси Джей.

Интересно Кендалл Дженнер засветилась на вечеринке с бойфрендом-баскетболистом: новые фото

У Зои и Ченнинга новый роман

Папарацци уже несколько раз видели, как актеры вместе проводили время вне съемочной площадки в Нью-Йорке. На некоторых снимках Зои обнимает за шею Татума, а также искренне улыбается возле него. Инсайдер рассказал, что слухи о романе были еще в январе. Сейчас они оба работают над фильмом, где Зои стала режиссером и автором сценария, а Ченниг сыграл главную роль.

Сейчас звезды не комментируют никакие слухи и продолжают дразнить папарацци общим появлением на улицах мегаполиса.



Зои Кравиц и Ченниг Татум закрутили роман, – СМИ / Фото The Image Direct, Pop Sugar