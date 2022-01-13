Человек-праздник, – Даша Квиткова показала трогательные фото с сыном

13 января 2022 , 19:25
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Источник:

Инстаграм Даши Квитковой

Украинский блоггер Даша Квиткова опубликовала новые фото с сыном по особому случаю. Она поделилась, что Льву исполнилось уже полгода.

Победительница "Холостяка-9" и блоггер Даша Квиткова опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Звезда покорила фанов трогательными кадрами с сыном.

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Новые фото Даши Квитковой с сыном

Блогер позировала с улыбающимся сыном возле рождественской елки. Она держала малыша на руках и обнимала его. Для новых фото Даша Квитковая предстала в стильном повседневном образе. Звездная мамочка надела белую футболку и бежевые бархатные брюки.

Даша собрала волосы в пучок, распустив несколько прядей. Она дополнила образ серьгами-подвесками.

Новые фото жена Никиты Добрынина опубликовала по особому случаю. Ее первенцу исполнилось 6 месяцев.

Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете. Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек-праздник. С тобой нам скучать не придется,
– поделилась Квитковая.


Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой


Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой


Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Поклонники делятся впечатлениями от новых фото в комментариях, а также поздравляют Льва:

  • "Безграничная любовь";
  • "Поздравляем великого котика";
  • "Такой он хороший. Похож на Дашу";
  • "Поздравляем карапузика";
  • "Какой он красавчик. Уже полгода, как быстро летит время";
  • "Какие вы уже взрослые и красивые";
  • "Поздравляю вас и вашу маленькую копию".

Текст публикации Даши Квитковой

Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете.

Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек-праздник. С тобой нам скучать не придется.

6 месяцев нашему большому маленькому сердцу.

Автор: Марія Касій