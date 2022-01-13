Оля Полякова воспитывает двух дочерей – Машу и Алису. Иногда у них бывают конфликты, однако все равно звездная мама и ее дети много времени проводят вместе.

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Оля Полякова с дочками

Исполнительница предстала перед камерой вместе с Алисой и Машей на отдыхе. Оля надела белый костюм, состоящий из топа и юбки, Маша – белоснежное мини-платье с кружевом, а Алиса – черные шорты и рубашку с ромашковым принтом.

На лицах девушек не было косметики, а их волосы были мокрыми после купания и красиво развевалось на ветру. Полякова и ее старшая дочь решили дополнить пляжные аутфиты солнцезащитными очками.

Мои любимые! Дочь – комплимент Бога женщине. Спасибо! С днем дочки наши дорогие девочки! Будьте здоровыми и счастливыми!

– написала Полякова под фото.



Оля Полякова с дочками / Фото из инстаграма певицы

Также артистка обнародовала фото детей, на котором они изображены в лесу. Вероятно, это была семейная прогулка или же пикник.



Дочери Оли Поляковой / Фото из инстаграма певицы