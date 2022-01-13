Победительница "Холостяка-9" и блоггер Даша Квиткова опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Звезда покорила фанов трогательными кадрами с сыном.

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Новые фото Даши Квитковой с сыном

Блогер позировала с улыбающимся сыном возле рождественской елки. Она держала малыша на руках и обнимала его. Для новых фото Даша Квитковая предстала в стильном повседневном образе. Звездная мамочка надела белую футболку и бежевые бархатные брюки.

Даша собрала волосы в пучок, распустив несколько прядей. Она дополнила образ серьгами-подвесками.

Новые фото жена Никиты Добрынина опубликовала по особому случаю. Ее первенцу исполнилось 6 месяцев.

Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете. Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек-праздник. С тобой нам скучать не придется,

– поделилась Квитковая.



Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой



Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой



Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Поклонники делятся впечатлениями от новых фото в комментариях, а также поздравляют Льва:

"Безграничная любовь";

"Поздравляем великого котика";

"Такой он хороший. Похож на Дашу";

"Поздравляем карапузика";

"Какой он красавчик. Уже полгода, как быстро летит время";

"Какие вы уже взрослые и красивые";

"Поздравляю вас и вашу маленькую копию".

Текст публикации Даши Квитковой

Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете.

Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек-праздник. С тобой нам скучать не придется.

6 месяцев нашему большому маленькому сердцу.