Победительница "Холостяка-9" и блоггер Даша Квиткова опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Звезда покорила фанов трогательными кадрами с сыном.
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Новые фото Даши Квитковой с сыном
Блогер позировала с улыбающимся сыном возле рождественской елки. Она держала малыша на руках и обнимала его. Для новых фото Даша Квитковая предстала в стильном повседневном образе. Звездная мамочка надела белую футболку и бежевые бархатные брюки.
Даша собрала волосы в пучок, распустив несколько прядей. Она дополнила образ серьгами-подвесками.
Новые фото жена Никиты Добрынина опубликовала по особому случаю. Ее первенцу исполнилось 6 месяцев.
Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете. Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек-праздник. С тобой нам скучать не придется,
– поделилась Квитковая.
Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Даша Квитковая с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Поклонники делятся впечатлениями от новых фото в комментариях, а также поздравляют Льва:
- "Безграничная любовь";
- "Поздравляем великого котика";
- "Такой он хороший. Похож на Дашу";
- "Поздравляем карапузика";
- "Какой он красавчик. Уже полгода, как быстро летит время";
- "Какие вы уже взрослые и красивые";
- "Поздравляю вас и вашу маленькую копию".
Текст публикации Даши Квитковой
Полгода назад жизнь подарила нам самого эмоционального, жизнерадостного, разговорчивого и сладкого мальчика на свете.
Каждый день с тобой не похож на предыдущий. Ты наш человек-праздник. С тобой нам скучать не придется.
6 месяцев нашему большому маленькому сердцу.