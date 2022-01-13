Переможниця "Холостяка-9" та блогерка Даша Квіткова опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка підкорила фанів зворушливими кадрами з сином.

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Нові фото Даші Квіткової з сином

Блогерка позувала з усміхненим сином біля різдвяної ялинки. Вона тримала малюка на руках та обіймала його. Для нових фото Даша Квіткова постала у стильному повсякденному образі. Зіркова матуся одягнула білу футболку та бежеві оксамитові штани.

Даша зібрала волосся в пучок, розпустивши кілька пасем. Вона доповнила образ сережками-підвісками.

Нові фото дружина Нікіти Добриніна опублікувала з особливої нагоди. Її первістку виповнилося 6 місяців.

Пів року тому життя подарувало нам найемоційнішого, життєрадісного, балакучого та солодкого хлопчика на світі. Кожен день із тобою не схожий на попередній. Ти наша людина – свято. З тобою нам нудьгувати не доведеться,

– поділилась Квіткова.



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Шанувальники діляться враженнями від нових фото в коментарях, а також вітають Лева:

"Безмежна любов";

"Вітаємо великого котика";

"Такий він хороший. Схожий на Дашу";

"Вітаємо карапузика";

"Який він красунчик. Уже пів року, як швидко летить час";

"Які ви вже дорослі й гарні";

"Вітаю вас і вашу маленьку копію".

Текст публікації Даші Квіткової

Пів року тому життя подарувало нам найемоційнішого, життєрадісного, балакучого та солодкого хлопчика на світі.

Кожен день із тобою не схожий на попередній. ти наша людина – свято. з тобою нам нудьгувати не доведеться.

6 місяців нашому великому маленькому серцю.