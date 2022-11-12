"Настоящий страх": что испытывала королева Камилла, когда ее с Чарльзом III хотели забрасывать яйцами

На днях в Англии неизвестные пытались забрасывать короля Чарльза III и Камиллу яйцами. Ни одно из них не попало, однако королева-консорт испугалась из-за инцидента.

9 ноября король Чарльз III и королева-консорт Камилла вышли в свет. Во время общения с подданными королевскую пару пытались забрасывать яйцами.

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Что чувствовала Камилла, когда произошел инцидент с яйцами

Неожиданную и досадную ситуацию проанализировали королевские эксперты и эксперты по языку тела. Хотя ни одно из яиц не попало в монарших персон, в глазах Камиллы увидели страх. Она пыталась оставаться спокойной, но выдала эмоции.

Это заброс яйцами вызывает такое же количество хладнокровия и для короля. Однако Камилла реагирует, и язык ее тела предполагает настороженность, переходящую в настоящий страх,

– говорят эксперты.

"Ее рот растягивается, а углы губ опускаются, и она продолжает оглядываться назад, словно боясь новых атак. Шум, издаваемый толпой, кажется криками поддержки, но они сливаются в довольно громкий визг, пугающий Камиллу".

Предыдущие инциденты с Чарльзом III

После провозглашения королем Чарльз III разгневался перед публикой через ручку и выругался. Этот инцидент попал на камеры и стал обсуждаемым в сети.

Накануне монарх продемонстрировал пренебрежительное отношение к помощникам, когда он расписывался в прокламации. Он выражал недовольство из-за лишних для него вещей.

, во время попыток попасть яйцами в короля, нападающий восклицал "Британия была построена на крови рабов". Но ему отвечали – кричали "Позор" и "Боже, храни короля".