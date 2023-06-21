Король Чарльз III поздравил сына Уильяма с днем рождения: теплый кадр, которого не видели раньше
Источник:королевская семья
Принц Уильям отмечает день рождения – ему исполнился 41 год. Король Чарльз III трогательно приветствовал его и показал фото, которого не было в сети.
Наследник британского короля принц Уильям отмечает день рождения. Чарльз III и королева Камилла приветствовали его в трогательном сообщении.
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Принцу Уильяму – 41
Король и королева одними из первых прислали принцу Уильяму символическое приветствие. На странице появилось фото именинника с отцом.
Этот снимок сделан во время репетиции коронации, поэтому его ранее не было в сети. Принц Уильям в кадре помогает отцу с золотой мантией. Как пишут поклонники, это фото отображает не королевских особ, а любящего папу и сына.
Поздравляю принца Уэльского с днем рождения сегодня!
– приветствовал Уильяма монарх.
Король Чарльз III и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи
Какую роль принц Уильям играл на коронации
- Напомним, торжественная коронация Чарльза III прошла 6 мая. Во время церемонии принц Уильям помог епископам надеть на отца монаршую мантию.
- После провозглашения Чарльза III королем принц Уэльский встал на колени и произнес обещание в своей верности монарху. Уильям встал и поцеловал отца в щеку, очаровав публику.