Автор хита "Охрана, отмена" Jerry Heil не стесняется своих недостатков и говорит о них публично. Певица пожаловалась, что локдаун уже сказался на ее фигуре. Она показала целлюлит на бедрах, сфотографировавшись в платье с глубоким разрезом.

25-летняя Яна Шемаева, известная как Jerry Heil, завоевала любовь многотысячной публики не только жизненными хитами, но и своей искренностью и непосредственностью. На днях она честно призналась, что с введением локдауна ритм ее жизни кардинально изменился. Это уже сказалось на фигуре.

Читайте также Теперь официально леди: Jerry Heil подарили землю в Шотландии

Недавно звезда снялась для украинского глянца Vogue, надев для фотосессии обтягивающее черное платье с глубоким разрезом. За кулисами она сделала несколько кадров, на которых хорошо видно целлюлит на бедрах. Jerry Heil подчеркнула, даже друзья замечают, что она поправилась.

Знакомьтесь, это Мистер Цилик. Обожает женские бедра! Даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла,

– эмоционально высказалась артистка.

Певица заверила, лишний вес появился после первых выходных локдауна. Прошлый уикенд она провела дома с сериалом Ginny and Georgia, в перерыве между которыми только спала и ела.

"Я вам просто покажу свой плотный субботний график: проснулась около 3 утра, поела, уснула, проснулась, поела, уснула, проснулась, нетфликс, Ginny&Georgia. Догадайтесь что? Правильно! Поела и уснула! И так до 8 вечера! То есть я "хавала" целый день", – написала Jerry Heil.

Для просмотра фото листайте вправо

Сейчас Jerry Heil находится на отдыхе в Дубае и публикует фотографии в купальнике. Перед отпуском она пообещала, что "будет постить пузатые фотки с отдыха", чтобы потом вспоминать, что даже чурчхела без сахара не проходит бесследно.