Авторка хіта "Охрана, отмєна" Jerry Heil не соромиться своїх недоліків та говорить про них публічно. Співачка поскаржилася, що локдаун вже позначився на її фігурі. Вона показала целюліт на стегнах, сфотографувавшись в сукні з глибоким розрізом.

25-річна Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil, завоювала любов багатотисячної публіки не лише життєвими хітами, а й своєю щирістю та безпосередністю. Днями вона чесно зізналася, що з впровадженням локдауну ритм її життя кардинально змінився. Це вже позначилося на фігурі.

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Нещодавно зірка знялася для українського глянцю Vogue, одягнувши для фотосесії обтислу чорну сукню з глибоким розрізом. За лаштунками вона зробила кілька кадрів, на яких добре видно целюліт на стегнах. Jerry Heil наголосила, навіть друзі помічають, що вона погладшала.

Знайомтеся, це Містер Цилік. Обожнює жіночі стегна! Навіть друг визнав, що я піднабрала. А я затекла,

– емоційно висловилася артистка.

Співачка запевнила, зайва вага з'явилася після перших вихідних локдауну. Минулий вікенд вона провела вдома за серіалом Ginny and Georgia, в перерві між яким лише спала та їла.

"Я вам просто покажу свій щільний суботній графік: прокинулась близько 3 ранку, поїла, заснула, прокинулася, поїла, заснула, прокинулася, нетфлікс, Ginny&Georgia. Здогадайтеся що? Правильно! Поїла і заснула! І так до 8 вечора! Тобто я "хавала" цілий день", – написала Jerry Heil.

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Зараз Jerry Heil перебуває на відпочинку в Дубаї та публікує світлини в купальнику. Перед відпусткою вона пообіцяла, що "буде постити пузаті фотки з відпочинку", щоб потім згадувати, що навіть чурчхела без цукру не минає безслідно.