Это моя персональная история, – Олег Скрипка о Буче, где жили его родители

Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, что очень эмоционально отреагировал на зверства в Буче. Все потому, что оттуда родом его родители.

Музыкант Олег Скрипка записал новое видео о зверствах российских военных в Буче. Он поделился, что с начала войны пытался всех мотивировать, однако не может не высказаться о последних новостях.

К слову В этом вся российская суть – Ксения Мишина не смогла сдержать слез после фото с Киевщины

Олег Скрипка о зверствах в Буче

Буча… Это моя персональная история – у меня мама и папа из Бучи. Папа умер несколько лет назад, он похоронен на местном кладбище. А маму я перевез несколько лет назад в Киев, она живет рядом со мной. Там дом, остались соседи, я их знаю,

– поделился музыкант.

Певец признался, что когда гулял по Буче, был в восторге и сравнивал городок со Швейцарией. Всех, кто все это разрушил, Олег Скрипка отказывается называть людьми.

"Мне будет легче жить и дышать, если отдавать себе отчет, что это создали в Буче бесчеловечные существа. Они не имеют со мной ничего общего: крови, генов. У них все устроено по-другому", – добавил артист.

Но, несмотря ни на что, Скрипка пожелал украинцам света и внутренней силы. Он отметил, что трагедию в Буче мы не забудем, однако станем сильнее и объединены.

Олег Скрипка о Буче:

Звезды о зверствах на Киевщине