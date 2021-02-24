Американская рэперша Cardi B поразила эпатажем на титульной странице журнала Interview. Она снялась полностью голой, прикрыв интимные места руками с очень длинными ногтями.

Cardi B для Interview Magazine

28-летняя рэперша стала звездой мартовского выпуска журнала Interview Magazine. Особенностью этого издания является то, что интервью у звезд берут другие звезды, поэтому журналистом выступила Мэрайя Кэри. Авторами ярких и очень откровенных фото стали представители студии AB+DM.

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Для фотографий звезда надела несколько дерзкие и очень сексуальные вещи: рыцарские ботфорты на каблуке от Balenciaga, босоножки Saint Laurent, платье в форме двух змей от Area Couture и перчатки и юбку David Koma. Ее волосы были пышными и распущенными, а макияж отличался длинными стрелками на глазах. На ее теле было множество татуировок, а изюминкой секси-образов стали длинные золотистые ногти и металлические аксессуары к ним.



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM

Cardi B о работе во время пандемии

В интервью рэперша поделилась закулисьем своей работы и рассказала, что в условиях пандемии ее команда проходит тестирование на COVID-19 по 3-4 раза в неделю.

Мы всегда что-то придумываем вместе. Допустим, я хочу надеть рубашку: я отправлю рубашку своему стилисту, и он подберет образ. Потом я позвоню своему парикмахеру, и мы решим, какая прическа сочетается с одеждой, потому что у нас не всегда одинаковые идеи. Я репетировала для музыкального клипа, и мне приходилось быть рядом с танцорами, и мы проходили тестирование практически каждый день. Это так дорого по бюджету,

– рассказала Cardi B о новых реалиях работы.



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM