У лицарських чоботях та повністю гола: зухвалі образи Cardi B у фотосесії глянцю 18+
Американська реперка Cardi B вразила епатажністю на титульній сторінці журналу Interview. Вона знялась повністю голою, прикривши інтимні місця руками з екстрадовгими нігтями.
Джерело:інстаграм Interview Magazine
Cardi B для Interview Magazine
28-річна реперка стала зіркою березневого випуску журналу Interview Magazine. Особливістю цього видання є те, що інтерв'ю у зірок беруть інші зірки, тому журналістом розмови виступила Мерая Кері. Авторами яскравих та дуже відвертих фото стали представники студії AB+DM.
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Для фотографій зірка одягнула дещо зухвалі та дуже сексуальні речі: лицарські ботфорти на підборах від Balenciaga, босоніжки Saint Laurent, сукню у формі двох змій від Area Couture та рукавички і спідницю David Koma. Її волосся було пишним та розпущеним, а макіяж відзначався довгими стрілками на очах. На її тілі було безліч татуювань, а родзинкою сексі-образів стали довгі золотисті нігті та металеві аксесуари до них.
Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM
Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM
Cardi B про роботу в час пандемії
В інтерв'ю реперка поділилась залаштунками своєї роботи та розповіла, що в умовах пандемії її команда проходить тестування на COVID-19 по 3-4 рази на тиждень.
Ми завжди щось придумуємо разом. Припустимо, я хочу одягнути сорочку: я відправлю сорочку своєму стилісту, і він підбере образ. Потім я подзвоню своєму перукареві, і ми вирішимо, яка зачіска поєднується з одягом, тому що у нас не завжди однакові ідеї. Я репетирувала для музичного кліпу, і мені доводилося бути поруч з танцюристами, і ми проходили тестування практично кожен день. Це так дорого по бюджету,
– розповіла Cardi B про нові реалії роботи.
Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM
Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM
Хто така Cardi B?Американська зірка, яка відзначається скандальністю та епатажністю. Своє дитинство провела у Бронксі біля Нью-Йорку – як і Дженніфер Лопес. Колись працювала стриптизеркою, після чого стала інтернет-зіркою. Її кар'єра у музиченній індустрії почалась у 2016 році після роботи у телевізійних шоу. Відтоді вона займає перші сходинки музичних чартів та стала лауреаткою багатьох нагород.
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