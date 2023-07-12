За 25 тысяч долларов: репер Cardi B удивила подарком для 5-летней дочери

Рэпер Cardi B отпраздновала день рождения дочери – ей исполнилось 5 лет. Звездная мамочка подготовила девочке ценный подарок: сумку Hermès Birkin за 25 тысяч долларов.

Американская реперша Cardi B трогательно поздравила дочь с днем рождения. Калче Киари исполнилось пять лет.

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Cardi B подарила дочке сумку

В день рождения Cardi B опубликовала фото дочери. Она позировала в ярко-розовом платье с пышной юбкой в стиле Барби.

Звездная мамочка решила подарить дочке недешевый аксессуар – известную сумку бренда Hermès Birkin, цена которой достигает 25 тысяч долларов (в гривнах – примерно 922 тысячи). Розовая сумка и балетки с розовыми лентами дополнили праздничный образ девочки.



Дочь Cardi B Калче / Фото с инстаграма Cardi B

"Моей крохе исполнилось пять лет... С днем рождения, моя хорошенькая принцесса! Это прекрасно видеть, как моя девочка растет, но мне немного грустно, что мой ребенок больше не моя маленькая кроха", – поздравила дочь Cardi B.