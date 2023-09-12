Разрывает ютуб: украинка Таня Муиньо сняла дерзкий клип для реперок Cardi B и Megan The Stallion

Украинская клипмейкер Таня Муиньо создала эффектное видео для американских звезд - Cardi B и Megan The Stallion. Клип Bongos уже собрал несколько миллионов просмотров на ютубе.

Режиссер и клипмейкер Таня Муиньо уже в четвертый раз сотрудничает с известной американской репершей Cardi B. На этот раз она работала еще и с артисткой Megan The Stallion.

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Муиньо сняла клип для Cardi B и Megan The Stallion

Таня Муиньо создала дерзкий и красочный клип для реперш. Они представали в откровенных и стильных образах от именитых брендов Emilio Pucci и Jacquemus. Не обошлось и без дерзких танцев репер вместе с шоу-балетом.

Я хочу сказать спасибо всей большой команде, которая была вовлечена! Cardi B – ты моя любимая! Всегда разрываешь! Сотрудничество с Megan The Stallion было невероятным опытом!

– поделилась режиссер в инстаграме.

За более чем 3 суток клип на песню Bongos собрал более 9 миллионов просмотров на ютубе.

Cardi B и Megan The Stallion – Bongos: смотрите видео онлайн

Таня Муиньо номинирована на MTV VMA 2023

, Таня Муиньо сотрудничает с репершой Cardi B уже в четвертый раз. Ранее клипмейкер создавала видеоработы Up и Rumors, а сняла видео на дуэт реперши с Normani Wild Side.

Украинская клипмейкер оказалась в списке номинаций MTV VMA 2023 в категории "Лучшая режиссура". Она претендует на победу в премии за работу над видео Attention для артистки Doja Cat. Кроме этого, клип Attention также номинирован на "Видео года".

Таня Муиньо часто получает номинации в премиях мирового масштаба – American Music Awards, Bet Awards, MTV Video Music Awards.