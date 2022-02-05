Бывший Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом

Известный американский актер Брайан Остин Грин снова станет отцом. Его возлюбленная, танцовщица Шарна Берджесс беременна.

Известный актер и звезда "Беверли-Хиллз" Брайан Остин Грин отдыхает с возлюбленной на Гавайях. Там пару сфотографировали папарацци.

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Брайан Остин Грин станет отцом в пятый раз

Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс устроили чувственную фотосессию на пляже. Танцовщица позировала в белом купальнике, не скрывая беременный животик. Актер обнимал любимую и целовал ее живот.

Для танцовщицы Шарны Берджесс ребенок будет первым. Но для Брайана Остина Грина это пятый малыш. Он воспитывает 3 детей от Меган Фокс: 9-летнего Ноа, 7-летнего Боди и 5-летнего Джорни. Также у него есть 19-летний сын Кассиус.

Брайан Остин Грин с любимой / Фото из инстаграма актера

Личная жизнь Брайана Остина Грина

У Брайанна Остина Грина было 2 романа до встречи с Меган Фокс. В 2004 он начал с ней встречаться, а через 2 года сделал предложение выйти замуж. 24 июня 2010 года они поженились.

Супружеская жизнь пары была непростой, они несколько раз расставались. В 2020 – 2021 годах Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально подали документы на разрыв брака.

В конце декабря стало известно, что Брайан Остин Грин закрутил роман с австралийской танцовщицей Шарной Берджесс, с которой его увидели в аэропорту перед совместным отпуском.

Впоследствии актер подтвердил слухи и заявил, что не может назвать ее своей девушкой, так он с ней наслаждается временем и не хочет пока вешать никаких "ярлыков".