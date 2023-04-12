"Зажиточные поклонники – эскортница": бывшая Остапчука ответила на упреки хейтеров
Источник:Кристина Горняк
Бывшая жена Владимира Остапчука призналась, что не раз ей "прилетает" от хейтеров упреки о богатом отце или муже. Кристина резко ответила недоброжелателям и рассказала о своем пути.
Блоггерша и нотариусиня Кристина Горняк призналась, что готова к общению с хейтерами. Женщины обвиняют, будто ее успех и заработки получены не благодаря труду, а богатым мужчинам.
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Кристина Горняк ответила хейтерам
По словам Кристины, примерно такие обвинения прилетают в сообщения и комментарии: "ой, какие там хранения в 22", "все купил отец бизнесмен", "если состоятельные поклонники – эскортница", "да это ей просто повезло".
Думаю, им просто проще полить кого-то грязью, чем принять то, что что-то у самих не получилось или получилось хуже. Ну ок, если это пишут обиженные мужчины, им иногда так проще и дешевле, но когда женщины, то камон… а где же солидарность и искренняя радость за себя подобных?
– ответила Горняк хейтерам.
Кристина Горняк / Фото из инстаграма
Кристина вспомнила, что после переезда в Киев пошла работать в модельное агентство, где платили за рекламу в долларах. В конце второго курса она нашла другую работу у родителей, в юридической компании. Бывшая жена шоумена не скрывает, что в ее жизни были и неудачи.
"Мы проработали до завершения учебы, и это был классный опыт и хорошая зарплата. Дальше стажировка и первый провал на экзамене по нотариату. Слезы и отчаяние (недолгое). Потому что целеустремленность не дала сдаться, я пошла на повторный и сдала. Счастье!".
Впоследствии Кристина Горняк уже заработала в сфере нотариата. Арендовала офис, на который тратила немного, и имела хороших друзей, которые поддерживали и делали дорогие подарки – это помогло развиваться.
Я работала днями и ночами, мечтала о квартире! Я не очень люблю рассказывать в цифрах, и хвастаться, как и где зарабатываю, и имею на это полное право, но с 18 своих лет я перла, как танк! Поэтому, я бы вышла за свои рамки немного и попыталась смогти, а не сказать сразу: "ой, да это невозможно", или обоср*ть тех у кого это возможно и получается,
– резюмировала Кристина.
Что говорила Горняк о богатых поклонниках
- Бывшая жена Владимира Остапчука по-прежнему опровергала слухи о том, что имеет "папиков". Она отмечала, что первую квартиру приобрела за собственные деньги.
- Но потом Кристина Горняк добавила, что общается и ходит на свидание с мужчинами, которые "дарят цветы, подарки, приглашают в рестораны".
- После развода Кристина уже имеет многих поклонников. Одного из них она называет "маньяком" из-за чрезмерной назойливости. Горняк имеет взаимные чувства к кому-то, но не рассекречивает личность этого мужчины.