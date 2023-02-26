Экс-жена Кличко отпраздновала 49-летие и показала взрослую дочь: милое фото

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова на днях отметила день рождения. Ее трогательно поздравила дочь, поэтому певица показала их общее фото.

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Кличко на днях отметила день рождения. Певице исполнилось 49 – она отпраздновала именины в семейном кругу.

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Наталья Егорова показала дочь

Артистка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со взрослой дочерью. 20-летняя Елизавета-Виктория испекла для звездной мамочки торт и украсила его свечами.

Спасибо тебе, моя прекрасная доченька, за все твои пожелания и замечательный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безусловно,

– подписала фото Наталья Егорова.



Наталья Егорова с дочерью / Фото из инстаграма Наталии Егоровой

Накануне бывшая супруга мэра Киева также показывала видео, на котором возвращается домой после второго эпизода немецких "Танцев со звездами". Ее радостно встретили дочь, мама и сестра.

, после первого эпизода к Наталье Егоровой отнеслись не очень благосклонно и предрекали ей скорый вылет. Однако во втором эфире певица вместе с партнером станцевали Чарльстон и после одобрительных баллов от судей продолжили участие в шоу.

Напомним, Наталья Егорова часто показывает трогательные семейные фото. Недавно она публиковала забавные фото с 17-летним сыном. Максим еще три года назад обогнал отца Виталия Кличко и дяди Владимира по росту, поэтому на две головы выше за звездную маму.