Стараемся, чтобы дочь была с папой, – экс-жена Андре Тана рассказала о разводе

Известный украинский дизайнер Андре Тан недавно признался, что развелся с женой Алиной Харечко. На днях женщина рассказала, что причиной этого действительно стал бизнес.

Украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан 9 лет состоял в браке с Алиной Харечко, но недавно модельер известил, что уже полгода как разведен с ней. Пара осталась друзьями.

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Алина Харечко о разводе с Андре Таном

Алина Харечко прокомментировала развод с мужем. Она подтвердила, что причиной разрыва брака стал бизнес и ссоры из-за него.

Потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет. И, конечно, мы бизнес переносили домой и обсуждали его там. Когда два сильных человека в бизнесе встречаются, это довольно сложно. Я думаю, это причина развода,

– поделилась экс-жена модельера.

Алина Харечко добавила, что процесс раздела имущества прошел легко и без скандалов. Также она позволяет и даже поощряет Андре Тана, чтобы он виделся с 5-летней дочкой.

"Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом, и, в принципе, все прекрасно. Мы разговаривали с дочкой, мы объясняли. Максимально стараемся, чтобы дочка была с папой. Вот сейчас я на светском мероприятии, и он мне разрешил здесь потанцевать, и посмотреть концерт, а сам рисует с дочкой", – рассказала Алина.

Харечко заметила, что ее сердце сейчас свободно: "Да, и я не собираюсь его никому отдавать. Потому что мне кажется правильным проанализировать прошлое, не прыгать в отношения, понять, что было не так, в чем были ошибки".

Развод Андре Тана и Алины Харечко