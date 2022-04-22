Было тяжело, – Леся Никитюк призналась, как поддержала Беднякова после смерти мамы в Мариуполе

Леся Никитюк и Андрей Бедняков познакомились на съемках "Орла и решки", и, как выяснилось, стали друзьями. Они на связи на протяжении всей войны, поэтому ведущая знала, что его мама в тяжелом состоянии в Мариуполе.

Тревел-шоу "Орел и решка" подарило Лесе Никитюк немало друзей. В частности, Регину Тодоренко и Андрея Беднякова. Если первая отсиживается в Москве и напаривает о дружбе между Украиной и Россией, то второй помогает армии деньгами и теряет родных.

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Леся Никитюк об отношениях с Бедняковым во время войны

С Андреем Бедняковым и его женой Настей Короткой Никитюк общалась постоянно. Она едва ли не первая узнала, что война застала его далеко за границей, а семья ведущего была в Украине, поэтому он не находил себе места.

Андрей был за границей, уехал снимать программу. Он очень переживал за семью. Одно дело, когда мы хотя бы здесь, на месте, на расстоянии 200-300 километров, а когда человек где-то за океаном – это очень страшно.

– рассказала Леся Никитюк.

Однако по ее словам, Бедняков быстро включился в волонтерство. Она рассказала ему, что ребятам из ВСУ нужны серьезные средства связи, которые стоят 10 тысяч долларов, и он перечислил всю сумму.

Леся Никитюк о смерти мамы Андрея Беднякова

Звезда рассказала, что очень волновалась за семью Беднякова, как и за всех мариупольцев. Она молилась, чтобы люди выбрались из города живыми, но мама ведущего умерла там под взрывы. Об этом Леся Никитюк узнала из сообщения коллеги в инстаграме и несколько часов подбирала правильные слова поддержки.

Я знала, что его мама в непростом состоянии… Было тяжело даже написать. Потому что тяжело подбирать слова. Буквально через несколько часов я нашла правильные слова, насколько это возможно,

– призналась Леся Никитюк.

Она добавила, что на ее сообщение Бедняков даже отписал.

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