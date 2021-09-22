Было самой большой темной тайной, – Ума Турман рассказала, что сделала аборт в юном возрасте

Известная американская актриса Ума Турман поразила откровенным признанием. Звезда рассказала, что сделала аборт в подростковом возрасте. Так она решила выступить против запрета абортов.

В США активно обсуждают новый закон Техаса – запрет прерывания беременности после момента, когда становится слышно сердцебиение плода. Американская актриса Ума Турман также решила высказаться в отношении абортов и опубликовала откровенное эссе.

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Ума Турман сделала аборт

Знаменитость рассказала свою историю о том, как решилась сделать аборт. Тогда она только начинала актерскую карьеру – ей было 15 лет.

В подростковом возрасте я случайно забеременела от мужчины, намного старше меня. Я жила с одним чемоданом в Европе, вдали от своей семьи, и собиралась начать работать. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать,

– поделилась звезда.

Обо всем Ума Турман рассказала родителям. Они посоветовали дочери прервать беременность. Эта процедура прошла нелегко, актриса до сих пор испытывает печаль.

"Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым тяжелым решением в моей жизни, которое тогда причинило мне боль и которое огорчает меня даже сейчас. Но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я пережила. Решение не хранить эту раннюю беременность позволило мне вырасти и стать такой матерью, который я хотела и должна была быть. До сих пор это было моим самым большим темным секретом. Мне 51 год, и я делюсь им с вами из дома, где я вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью ", – добавила женщина.

Ума Турман выступила против нового закона, а также поддержала всех девушек, которых это коснулось. Она призвала их быть смелыми: "Этот закон – еще один дискриминационный инструмент против тех, кто находится в экономически невыгодном положении, и часто даже против их партнеров. Женщины и дети из богатых семей сохраняют за собой все возможности выбора и мало рискуют".

Я разочарована, потому что закон настраивает граждан друг против друга, создавая новых охотников, которые будут охотиться на этих обездоленных женщин, отказывая им в выборе не иметь детей, о которых они не могут заботиться, или уничтожая их надежды на будущую семью, которую они могут выбрать,

– подчеркнула Ума Турман.



Ума Турман / Фото из инстаграма Умы Турман

Личная жизнь Умы Турман