В США активно обсуждают новый закон Техаса – запрет прерывания беременности после момента, когда становится слышно сердцебиение плода. Американская актриса Ума Турман также решила высказаться в отношении абортов и опубликовала откровенное эссе.
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Ума Турман сделала аборт
Знаменитость рассказала свою историю о том, как решилась сделать аборт. Тогда она только начинала актерскую карьеру – ей было 15 лет.
В подростковом возрасте я случайно забеременела от мужчины, намного старше меня. Я жила с одним чемоданом в Европе, вдали от своей семьи, и собиралась начать работать. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать,
– поделилась звезда.
Обо всем Ума Турман рассказала родителям. Они посоветовали дочери прервать беременность. Эта процедура прошла нелегко, актриса до сих пор испытывает печаль.
"Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым тяжелым решением в моей жизни, которое тогда причинило мне боль и которое огорчает меня даже сейчас. Но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я пережила. Решение не хранить эту раннюю беременность позволило мне вырасти и стать такой матерью, который я хотела и должна была быть. До сих пор это было моим самым большим темным секретом. Мне 51 год, и я делюсь им с вами из дома, где я вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью ", – добавила женщина.
Ума Турман выступила против нового закона, а также поддержала всех девушек, которых это коснулось. Она призвала их быть смелыми: "Этот закон – еще один дискриминационный инструмент против тех, кто находится в экономически невыгодном положении, и часто даже против их партнеров. Женщины и дети из богатых семей сохраняют за собой все возможности выбора и мало рискуют".
Я разочарована, потому что закон настраивает граждан друг против друга, создавая новых охотников, которые будут охотиться на этих обездоленных женщин, отказывая им в выборе не иметь детей, о которых они не могут заботиться, или уничтожая их надежды на будущую семью, которую они могут выбрать,
– подчеркнула Ума Турман.
Ума Турман / Фото из инстаграма Умы Турман
Личная жизнь Умы Турман
- Первый брак актрисы сложился с Гэри Олдменом. Влюбленные находились в браке 2 года, а уже в 1992 году развелись якобы из-за пьянства и измен со стороны мужа.
- В 1998 году Ума Турман вышла замуж за коллегу, Итана Хоука, с которым вместе играла в фильме. В том же году у пары родилась дочь Майя. Через 2 года звезды стали родителями сына Левона. В 2005 году их союз распался.
- Через 2 года актриса закрутила роман с финансистом Арпадом Бюссоном. В 2012 году она родила от мужчины дочь Луну.