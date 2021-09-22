У США активно обговорюють новий закон Техасу – заборону переривання вагітності після моменту, коли стає чути серцебиття плоду. Американська акторка Ума Турман також вирішила висловитися щодо абортів та опублікувала відверте есе.

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Ума Турман зробила аборт

Знаменитість розповіла свою історію про те, як наважилась зробити аборт. Тоді вона лише починала акторську кар'єру – їй було 15 років.

У підлітковому віці я випадково завагітніла від чоловіка, набагато старшого за мене. Я жила з одною валізою в Європі, далеко від своєї сім'ї, і збиралася почати працювати. Я з усіх сил намагалася зрозуміти, що мені робити,

– поділилась зірка.

Про все Ума Турман розповіла батькам. Вони порадили доньці перервати вагітність. Ця процедура пройшла нелегко, акторка й досі відчуває сум.

"Аборт, який я зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням в моєму житті, яке тоді заподіяло мені біль і яке засмучує мене навіть зараз. Але це був шлях до життя, повної радості й любові, яку я пережила. Рішення не зберігати цю ранню вагітність дозволило мені вирости й стати такою матір'ю, який я хотіла і мала бути. Досі це було моїм найбільшим темним секретом. Мені 51 рік, і я ділюся ним з вами з будинку, де я виростила трьох дітей, які є моєю гордістю і радістю", – додала жінка.

Ума Турман виступила проти нового закону, а також підтримала усіх дівчат, яких це зачепило. Вона закликала їх бути сміливими: "Цей закон – ще один дискримінаційний інструмент проти тих, хто знаходиться в економічно невигідному становищі, і часто навіть проти їхніх партнерів. Жінки й діти з багатих сімей зберігають за собою всі можливості вибору і мало ризикують".

Я розчарована, бо закон налаштовує громадян одне проти одного, створюючи нових мисливців, які будуть полювати на цих знедолених жінок, відмовляючи їм у виборі не мати дітей, про яких вони не можуть піклуватися, або знищуючи їхні надії на майбутню сім'ю, яку вони можуть обрати,

– підкреслила Ума Турман.



Ума Турман / Фото з інстаграму Уми Турман

Особисте життя Уми Турман