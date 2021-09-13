Было больно, – Lida Lee из "Танцев со звездами" впервые рассказала об абьюзивных отношениях

Экс-подопечная Монатика Lida Lee стала участницей "Танцев со звездами". Во 2 выпуске шоу певица рассказала, что два с половиной года была в абьюзивных отношениях. Бывший бойфренд обесценивал ее не только как женщину, но и как певицу.

Lida Lee (настоящее имя – Лидия Скорубская) не стала разглашать имя бойфренда-абьюзера ведь, похоже, по-настоящему любила бывшего. Но, по словам участницы "Танцев со звездами", парень был против ее карьеры певицы.

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Юноша якобы хотел, чтобы рядом с ним была женщина, которая "только готовит, смотрит только на него и делает все то, что он говорит".

В моей жизни был bad guy. Я никогда не слышала: "Ты молодец, красиво выступила, спела. В этих отношениях я обесценила себя как женщину, как артистку. Но, видимо, для него этого было мало,

– заявила Lida Lee.

Как делится артистка, именно после этих абьюзивных отношений появилось каре и та самая Lida Lee, которой восхищаются тысячи фанов.

"Было много психологического абьюза. Его нельзя вычеркнуть даже сейчас. Было больно, было сложно, но я благодарна", – прокомментировала певица.

Следовательно, страстное танго на "Танцах со звездами" Lida Lee посвятила девушкам, которые хотя бы раз в жизни были с bad guy. "Никогда не надо бояться ставить точку и идти дальше", – главный месседж постановки красавицы с харизматичным Алексеем Базелой.

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Напомним, в декабре прошлого года Lida Lee оказалась в центре слухов. В сети предполагали, что карьеру певицы финансирует состоятельный бойфренд. Тогда она заявляла, что любимый из музыкальной сферы, однако дорогие клипы, дизайнерская одежда и удачные песни – заслуга Monatik Corporation.

К слову, контракт с Lida Lee продюсерский центр Монатика расторг в июле этого года. Бывших бэк-вокалисток он продвигал всего год вместо десяти, как говорилось в договоре.